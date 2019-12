Duisburger Kurzfilm-Festival : Renommierter Filmemacher gewinnt Lisaluna

Duisburg Michael Klöfkorn wurde ausgezeichnet. Das diesmal selbst prämierte Duisburger Kurzfilm-Festival fand zum vierten Mal statt.

Der durch Losverfahren diesjährig prämierte Film „S&G Schwan-k“ ist von seiner Machart her ein besonders außergewöhnlicher Animations- und Experimentalfilm, in dessen Mittelpunkt ein Schwan steht. Sein Macher, Klöfkorn, studierte von 1989 bis 1997 Film und Bühnenbild an der Kunsthochschule für Gestaltung in Offenbach. Sein Lehrer dort war kein geringerer als der „Vater des deutschen Undergroundfilms“ Helmut Herbst. In den 1990er-Jahren drehte Klöfkorn vor allem Musikvideos, darunter für Jan Delay, Blaze, Alter Ego und Wir sind Helden.