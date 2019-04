Michael Jackson Musical im TaM : Als wäre es Michael Jackson selbst...

Duisburg Das Musical „Beat it“ wurde jetzt im Theater am Marientor gefeiert. Die zwiespältigen Gefühle, die man angesichts der Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem verstorbenen Weltstar hegt, traten in den Hintergrund.

Das Musical über den „King of Pop“ hat Michael eigentlich selbst geschrieben: Seine Musik, sein Choreographien, sein Leben. Aber es braucht schon wirklich gute Sänger und Tänzer, um dem Künstler Michael Jackson das Wasser zu reichen. Und wenn die Zuschauer-Resonanz ein Indikator dafür ist, wie gut Tänzer und Sänger waren, dann waren sie am Montagabend im Theater am Marientor bei ihrem Gastspiel in Duisburg extra-klasse: Das Ensemble und die Musiker wurden am Ende verdient mit stehenden Ovationen gefeiert und kamen ohne Zugaben nicht von der Bühne.

Den Zuschauern wurde „Gänsehaut-Feeling“ versprochen. Dieses Versprechen wurde gehalten. Am 29. August 2018 wäre Michael Jackson 60 geworden. Genau an diesem Tag feierte des Musical „Beat it“ Weltpremiere in Berlin. Die zweistündige Hommage an den Künstler Michael Jackson wurde von Oliver Foster produziert, der auch schon „Falco“ auf die Musical-Bühne brachte. In keiner Phase des Musicals gibt es Längen oder Passagen, von denen man sagen könnte, sie wären unnötig. Die Produktion setzte auf die Mitarbeit von Zeitzeugen, die den Machern von „Beat it“ beratend zur Seite standen. So wurden auch Verweise auf seine Vorbilder wie Charlie Chaplin, Fred Astaire oder Marcel Masseau ins Rampenlicht gestellt, die Michael Jackson in seinem künstlerischen Werdegang beeinflusst haben.