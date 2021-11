25-Jähriger in Untersuchungshaft : Messerstecherei bei Party in Duisburg

Duisburg Bei einem Streit auf einer privaten Feier in Duisburg-Friemersheim wurde ein 24-Jähriger schwer verletzt. Er soll laut Polizei mindestens zwei Messerstiche in die Brust erlitten haben.

In der Nacht zum Samstag ist eine private Feier in Duisburg-Friemersheim folgenreich eskaliert. Gegen 0:30 Uhr kam es dort zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 25-Jähriger soll einem 24-Jährigen dabei mindestens zwei Mal mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste laut Polizei am Wochenende notoperiert werden.