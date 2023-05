Streit zwischen zwei Männern 31-Jähriger bei Messerattacke in Duisburg verletzt

Bei einem Messerangriff in Duisburg-Neudorf ist am Mittwochmittag ein 31-jähriger Mann verletzt worden. Er kam mit mehreren Stichwunden zur Behandlung in ein Krankenhaus, laut Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die Auseinandersetzung spielte sich gegen 12.15 Uhr am Sternbuschweg ab.