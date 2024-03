Messerangriff auf Kinder in Duisburg 21-Jähriger kündigte Mord an – Ermittler sollen zu spät reagiert haben

Die Polizei in Bayern habe den 21-Jährigen dann als mutmaßlichen Urheber der Nachrichten ermittelt und die Akten am 19. Januar an die zuständige Staatsanwaltschaft in Bayern übermittelt. Von dort seien sie am 15. Februar an die Staatsanwaltschaft Duisburg weitergeleitet worden. Eine besondere Eilbedürftigkeit der Sache sei nicht vermerkt gewesen.