Polizei sucht Zeugen Nach Messer-Attacke in Duisburg – Auto in Brand gesetzt

Duisburg · In Duisburg ist es am Freitagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 24-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Zeugen brachten die Polizei auf die Spur der beiden mutmaßlichen Angreifer. Wenig später stand ein Auto in Flammen.

31.10.2023, 18:25 Uhr

Die Feuerwehr löschte den Brand in Wanheimerort. Foto: Polizei Duisburg

Zeugen verständigten am Freitagabend, 27. Oktober, die Duisburger Polizei und Feuerwehr. Sie berichteten von einer Auseinandersetzung auf der Fischerstraße in Wanheimerort, bei der jemand verletzt worden sein soll. Ermittlungen ergaben, dass es zunächst eine gefährliche Körperverletzung gab und ein paar Stunden später ein Auto gebrannt hat, dass einem Zeugen der vorherigen Auseinandersetzung gehört. Nun sucht die Polizei nach einer wichtigen Zeugin des Brandes. Kleiner Blechschaden bringt mehrere Straftaten ans Licht Lüdenscheid Kleiner Blechschaden bringt mehrere Straftaten ans Licht Der Fall im Detail: Gegen 22 Uhr gab es auf der Fischerstraße eine verbale Streitigkeit zwischen einem 24-Jährigen und zwei zunächst unbekannten Personen. In dessen Folge soll einer der Unbekannten mit einem Messer den 24-Jährigen oberflächlich verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, das er inzwischen wieder verlassen konnte. Mithilfe von Zeugenaussagen klärten Polizeibeamte die Identität der beiden mutmaßlichen Angreifer. Bei ihnen handelt es sich um ebenfalls 24-Jährige. Weil sich einer von ihnen bei der Auseinandersetzung leicht verletzt hatte, waren auch sie im Krankenhaus. Dort trafen Einsatzkräfte das Duo an und stellten fest, dass es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln gab. Ein Arzt entnahm beiden eine Blutprobe. Gegen 5.30 Uhr stand auf der Fischerstraße der Pkw eines Zeugen der Auseinandersetzungen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand – niemand wurde verletzt. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Chevrolet um das Fahrzeug eines Zeugen der vorherigen gefährlichen Körperverletzung handelt. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Das Auto wurde sichergestellt. Auto kracht nach Unfall in Pizzeria Zusammenprall in Duisburg Auto kracht nach Unfall in Pizzeria Laut Aussage eines Zeugen des Brandes (43) habe er vor dem Feuer eine Frau laut schreien hören. Die Beobachtungen dieser Frau sind für die Ermittler sehr wichtig. Sie wird daher gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zum Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei aufzunehmen. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität des oder der Verursacher des Brandes geben können. Die Polizei prüft aktuell, ob es einen Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung – nach derzeitigen Erkenntnissen im Drogenmilieu – und dem Brand gibt. Die Ermittlungen dauern an.

(dab)