Mercator-Jazz im Grammatikoff : Doppelkonzert mit Suchtfaktor

Duisburg In der Reihe „Mercator-Jazz“ gastierten die Bands „Accordion Affairs“ und „Talking Horns“ im Grammatikoff.

Großer Jazz-Bahnhof im Grammatikoff. Ein Zug mit zwei erlesenen Jazz-Formationen fuhr in Sommerkonzert des MercatorJazz ein. Vorsicht an der Bahnsteigkante und Ohren auf! Der Bahnsteig, gut gefüllt für ein Doppelkonzert, mit erwartungsfrohem Publikum an diesem Sommerabend am Dellplatz.