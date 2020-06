Wie es mit Projekten in Duisburg weiter geht : Mercator One: Gastronomie gesucht

Im September ist das Gebäude vor dem Hauptbahnhof fertig. Für die Gastronomie werden noch Interessenten gesucht. Foto: Mike Michel

Duisburg Bei einer „virtuellen Investorenrundfahrt“ haben Entwickler Großprojekte in Duisburg vorgestellt. Das Mercator One-Gebäude wird im September fertig, in Ruhrort entsteht am Vinckekanal ein 28 Millionen Euro teurer Bürobau.

Investorenrundfahrten zu den großen Entwicklungsflächen in der Stadt hat es schon öfter gegeben – virtuelle aus Corona-Gründen noch nicht. Auf die „Top 10“-Projekte in Duisburg wollten die Stadt und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GFW) dabei aufmerksam machen. Dabei ging es um Bekanntes, aber auch um einige Neuplanungen. Hier einige Beispiele:

Mercator One Das markante, von Star-Architekt Hadi Teherani konzipierte Gebäude auf dem Portsmouthplatz werde im September fertig, wie Stefan Brimmers von der Devario Invest GmbH erläuterte. Die auf 5,5 Etagen verteilten Büroflächen (8500 Quadratmeter) sowie für Gastronomie und Handel (1200 Quadratmeter) im Erdgeschoss würden auch nach Fertigstellung im September im Bestand der Eigentümer Manuela und Torsten Toeller von der Tiernahrungskette „Fressnapf“ bleiben. Elmar Hammerschmidt, Geschäftsführer von Landguard Immobilien, erläuterte, dass rund 60 Prozent der Flächen vermietet seien. In allen Fällen handelt es sich um Unternehmen, die innerhalb von Duisburg umziehen. So verlegt wie berichtet die Sparda-Bank ihre Filiale am Ostausgang des Hauptbahnhofs in das neue Gebäude. Dazu kommt die SBB Cargo, die derzeit an der Schifferstraße im Innenhafen beheimatet ist. Dritter im Bunde ist der Gesundheitsdienstleister Sanvartis, der im Businesspark Asterlagen residiert. Vor Corona, so Hammerschmidt, habe es auch einen Interessenten für die Gastronomiefläche gegeben, nun aber nicht mehr. Man wolle bei der Vermarktung dieser Fläche nun einige Monate ins Land gehen lassen. „Es ist momentan einfach nicht die Zeit, dieses Thema zu pushen“, so der Immobilienexperte. Wirtschaftsdezernent Andree Haack verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass angesichts der Lage und des attraktiven Umfelds am Portsmouthplatz und der neu gestalteten Friedrich-Wilhelm-Straße zu einem Boulevard sich schnell ein neuer Interessent für die Gastronomieflächen finden ließe.

Für den Platz um die sichelförmige Treppe im Innenhafen soll es bald eine Neuausschreibung geben. Foto: Screenshots/Screenshot

info Neustart am Holzhafen Neuausschreibung Nach den geplatzten Plänen für das Eurogate und das Projekt „The Curve“ soll es für das sichelförmige Areal um die Treppe am Innenhafen im vierten Quartal dieses Jahres eine Neuausschreibung geben. Das kündigte Planungsdezernent Martin Linne an. Auch hier werde es um Büronutzungen, Dienstleistungen und Gastronomie gehen, wahrscheinlich aber nicht um den Bau von Wohnungen. Schifferstraße Sie soll „sehr zeitnah“ für die Busse wieder zweispurig nutzbar sein, so Linne.