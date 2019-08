Memoriam Garten in Rahm : Glockengarten als letzte Ruhestätte

Duisburg In Rahm wurden nach dem Vorbild eines „Memoriam Gartens“ Ruhestätten auf dem Friedhof angelegt, bei denen sich die Angehörigen nicht um die Pflege des Grabes kümmern müssen.

Die schwere dunkle Kirchenglocke stammt von der Kirche St. Hubertus, die durch ihren Zwiebelturm überall bekannt ist. Über ihr ist eine kleine Solaranlage angebracht, die die kleine Quelle unter dem Stein am Laufen hält. Moderne Technik trifft Tradition und das im hinteren, westlichen Teil des Friedhofs in Rahm.

Die Bestattung im Glockengarten gibt es schon auf dem Wanheimerorter Waldfriedhof in Duisburg. In Rahm wurde sie erst kürzlich eingeweiht. Sie gehört zu dem Vorbild des sogenannten Memoriam Gartens, wo Menschen ihre letzte Ruhestätte finden, ohne dass ihre Angehörigen sich um die Pflege des Grabes kümmern müssen. So sind auch hier in Rahm rund um die Glocke in lockerer Reihe die Gräber angelegt, Steine in unterschiedlichem Aussehen, zwar mit Sprüchen und Weisheiten versehen, wie „Du gehst nicht von uns, du gehst nur voraus“ oder „Der Weg ist das Ziel“, aber mehr persönliche Notizen, wie den Namen, das Geburts- und Todesdatum der Verstorbenen sind auf den Steinen nicht vermerkt. Der Glockengarten hat drei Bereiche: Körperbeisetzungen, Urnenbeisetzungen und Partnergrabstätten.