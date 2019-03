Grandioses Puppentheater für Erwachsene : Szenen aus dem Altersheim

Der australische, nun in den Niederlanden lebende Schauspieler und Puppenspieler Neville Tranter zeigte „Mathilde - Szenen aus dem Altenheim“. Foto: Akzente

Duisburg Neville Tranter, ein internationaler Meister des Puppenspiels, war erneut Gast bei den Duisburger Akzenten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Für viele Zuschauer war es eine Wiederbegegnung nach fast genau einem Jahr. Im März 2018 gastierte der aus Australien stammende und seit vielen Jahren in den Niederlanden lebende Neville Tranter, ein international bekannter Meister des Puppenspiels, bei den Akzenten (Thema: Nie wieder Krieg) mit „Babylon“, einem Stück für Erwachsene, das sich mit der aktuellen Flüchtlingsproblematik beschäftigte. „Das Publikum in der gut besuchten Liebfrauenkirche war begeistert“, hieß es am Schluss der RP-Kritik damals. Denselben Satz kann man auch diesmal schreiben. Tranters „Mathilde - Szenen aus dem Altersheim“ ist ein ungemein intensives, berührendes Stück über das Alter und der Umgang der Jüngeren mit Greisen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Tranter spricht - in leicht verständlichem Englisch - seinen von ihm selber gestalteten Figuren gewissermaßen aus der Seele. „Kann mal jemand die Tür öffnen?“ fragt beispielsweise flehend einer seiner „Stuffed Puppets“. Der Wunsch wird ihm nicht gewährt. Offen bleibt, wohin es den Greis zieht. Ein anderer versucht sich gegen den herzlosen Direktor des Altenheims aufzulehnen. Nervös und heimlich tippt er auf sein Mobiltelefon, um einen Journalisten zu bitten, über die schrecklichen Zustände im Altenheim zu schreiben. Und in der Tat scheint der alte Mann Erfolg zu haben. Die beiden Heimleiter versuchen den Journalisten zu beeinflussen; sie zeigen ihm die Blumen im Garten, die sauber geputzten Flure und einen kleinen Hund - und sind sehr erstaunt, dass der Journalist auch mal mit den Bewohnern des Altenheims sprechen möchte.

Titelheldin ist Mathilde. Sie feiert ihren 102. Geburtstag. Minutenlang hängt sie ausgestreckt an der Garderobenstange. Ihre dünnen Arme scheinen den Faden zu symbolisieren, an dem ihr Leben hängt. Rührend und witzig zugleich sind ihre Versuche, Klimmzüge zu absolvieren. An den Geburtstagsgeschenken hat sie kein Interesse. Statt zu feiern, wartet sie auf die Liebe aus vergangenen Zeiten. Diese Liebe hat einen Namen: Jean-Michel.

Neville Tranter gelingt es auch in „Mathilde“, ein ernstes Thema mit den Mitteln des Puppenspiels zu gestalten. Er erweist sich auch diesmal als nüchterner Poet, der mit Metaphern spielt, die Wirklichkeit aber stets einbezieht. Berührend sind nicht nur die Worte und Handlungen, sondern auch die Zeit dazwischen; jene Denkpausen, bei der seine Greisen-Puppen für einen Moment ihre Demenz überwinden und die traurige Erkenntnis gewinnen, dass sie in ihrer Not alleine bleiben.