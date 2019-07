Sing together : Fröhlicher Chorgipfel

Sing together

Duisburg Die Rheinoper veranstaltete im Theater ein „Sing together“ mit vielen Schulchören.

Auf der Bühne waren der Chor der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg, einstudiert von Gerhard Michalski, und der Kinderchor am Rhein, einstudiert von Sabina López Miguez. Im Orchestergraben waren die Duisburger Philharmoniker, am Dirigentenpult wechselten sich Michalski, Miguez und Patrick Francis Chestnut ab, auch als Subdirigenten für das mitsingende Publikum. Das füllte leider nur das Parkett, denn die Ränge bleiben wegen des Wasserschadens im Theater vorerst gesperrt. Das Publikum bestand überwiegend aus Schulchören aus Duisburg und Umgebung, nämlich vom Amplonius-Gymnasium Rheinberg, der Lise-Meitner-Gesamtschule Duisburg, der OGGS Beethovenstraße Duisburg, der Aletta-Haniel-Gesamtschule Duisburg, der Anne-Frank-Realschule Oberhausen, der Gesamtschule Mülheim-Saarn, der Realschule Heiligenhaus und vom Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf sowie ein Projektchor. Die meisten der klangvollen Arrangements hatte auch diesmal wieder der philharmonische Solocellist Friedmann Dreßler beigesteuert.