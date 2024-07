Brände in zwei Nächten Wer zündet die Autos im Duisburger Süden an?

Bereits in der Nacht auf Dienstag hatten gegen 2.30 Uhr Autos gebrannt. Im Stadtteil Buchholz brannten so insgesamt vier Fahrzeuge vollständig ab, dadurch geriet ein weiteres Fahrzeug in Brand. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten alle Brände löschen, Personen kamen dabei nicht zu schaden. In Neudorf wurde am selben Tag gegen Mitternacht ein BMW-Cabrio schwer beschädigt.