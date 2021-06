Tierheim in Sorge : Duisburger melden hunderte Hunde während der Pandemie an

Nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie gibt es in Duisburg so viele Hunde wie lange nicht. Foto: dpa-tmn/Stephan Schulz

Duisburg Die Züchter sind vielerorts leergekauft, das Tierheim fürchtet eine Rückgabe-Welle. In der Pandemie ist die Zahl der Hundehalter in Duisburg stark gestiegen – und an der Steuer verdient die Stadt Millionen. Ein Blick in die Statistik.