Sehenswerte Ausstellung : Künstlerische Positionen zum Kaufen

Ein Großteil der insgesamt 64 am diesjährigen Kunstmarkt in der Cubus Kunsthalle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Über 60 Künstlerinnen und Künstler beim Kunstmarkt anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Cubus Kunsthalle am Kantpark in der Innenstadt.

Auch in diesem Jahr bietet die Cubus Kunsthalle, die vor 25 Jahren im Kantpark eine Heimat gefunden hat, wieder der Duisburger Künstlerschaft und Künstlern aus den Nachbarregionen ein Forum, ihre aktuellen Arbeiten parallel zum Duisburger Weihnachtsmarkt einem breiten Publikum vorzustellen. Diesmal sind sogar alle Räume mit Kunst in Beschlag genommen, zum einen, weil mit 64 Künstlerinnen und Künstlern so viele am diesjährigen Kunstmarkt teilnehmen wie noch nie zuvor, zum anderen, weil es eine eindrucksvolle Dokumentation über 25 Jahre Cubus Kunsthalle zu besichtigen gibt.

Der Kunstmarkt präsentiert sich in diesem Jahr äußerst ansprechend und vielseitig, fasst er beispielweise Themen, wie das von Natur, Klima und Umwelt zusammen, oder lässt er Werkschauen einzelner Künstler miteinander korrespondieren. So hat der Bildhauer Roger Löcherbach Objekte in Form von Hühnern um die Skulptur der Umweltaktivistin Greta Thunberg gebaut, die ihrerseits ein Schild mit der Aufschrift „Artsstrike for Climate“ trägt. Sigrid Neuwinger dagegen formt ausgediente Fahrradschläuche in Verbindung mit anderen Abfallprodukten durch sogenanntes Upcycling in irrwitzige Objekte.