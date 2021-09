Aktion der „Seebrücke Duisburg“ : Eine Kette gegen das Sterben

Dem Aufruf des „Aktionsbündnis Seebrücke“ waren mehr als 2000 Menschen gefolgt. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Mehr als 2000 Aktivisten haben am Samstag mit einer 16 Kilometer langen Menschenkette in der Innenstadt auf das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer aufmerksam gemacht. Auch im Ausland gab es Aktionen. Unser Reporter hat die Demo beobachtet.

Am Samstag zog sich eine 16 Kilometer lange „Rettungskette für Menschenrechte“ durch die Stadt. Sie war Teil einer Kette, die von Norddeutschland über Österreich bis ans italienische Mittelmeer reichte. Um 12.15 Uhr galt die Menschenkette als geschlossen. Auf der Route durch Duisburg markierten rund 25 Teilketten entlang der Route von der Stadtgrenze Oberhausen bis zur Grenze nach Krefeld den Verlauf.

An den 25 „Hotspots“ fanden sich jeweils Menschen aus unterschiedlichen Hilfsorganisationen und Institutionen ein, aber auch jeder Bürger war eingeladen, sich zu beteiligen. Rund 2000 Duisburger Bürgern war es wichtig, „Hand in Hand“ die vom Verein „Rettungskette für Menschenrechte“ initiierte Aktion zu unterstützen, die vor Ort von der Hilfsorganisation „Seebrücke Duisburg“ organisiert wurde. Wegen der Corona-Krise waren die Teilnehmer aufgefordert, den Begriff „Hand in Hand“ nicht allzu wörtlich zu nehmen. Schals und Tücher sorgten deshalb für Distanz.

info Mehr als 21.000 Tote im Mittelmeer seit 2014 Tote Nach Angabe der Vereinten Nationen sind zwischen 2014 und August 2021 insgesamt 21.500 Menschen auf der Flucht über das Mittemeer ertrunken. Sicherer Hafen Auch die Stadt Duisburg hat sich zu einem sogenannten „Sicheren Hafen“ erklärt und Bereitschaft siganlisiert, Geflüchtete aufzunehmen.

Insgesamt beteiligten sich mehr als 271 Organisationen aus Deutschland, Österreich und Italien daran, „das Sterben auf den Fluchtrouten wieder in das öffentliche Bewusstsein“ zu rücken. In Duisburg waren Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Flüchtlingsgruppierungen, Jugendorganisationen und viele andere beim Aktionstag dabei, in Duissern standen auch die „Omas gegen Rechts“ für die Rechte geflüchteter Menschen ein.

An einigen der Ketten-Verknüpfungspunkte im gesamten Stadtgebiet wurde zudem ein kulturelles Programm geboten. So gab es am „Garten der Erinnerung“ und am DGB-Haus eine Ausstellung, Malaktionen und Straßenmusik. Am Lifesaver -Brunnen in der City hatte die Jugendbewegung „Fridays for Future“ einen „antirassistischen Denkraum“ unter der Überschrift „Grenzen überwinden“ installiert.

Die Demonstranten wollten ein Zeichen setzen für mehr Menschlichkeit und gegen den Tod von Migranten im Mittelmeer. Foto: Norbert Prümen

Stark engagiert war auch die „Globus Gesamtschule“, wie Gerd Schwemm von der Seebrücke erwähnte. Die Schüler organisierten am Theater am Marientor Kindertheater, Straßenmusik und Tanzaktionen. Am Brückenplatz gab es einen Trommel-Workshop, die evangelische Kirchengemeinde Wanheim veranstaltete ein Quiz.

Zentraler Punkt des Aktionstages war der Platz vor dem Forum in der Innenstadt. Annegret Keller- Steegmann (“Art at Work“), die sich seit langem für zahlreiche kulturelle Flüchtlingsprojekte engagiert, hatte für ein abwechselungsreiches Programm gesorgt. So gab es Auftritte des „Allerwelt-Ensembles“, fetzige Musik aus Tansania und Tanzdarbietungen. Das Schließen der Menschenkette wurde von einem lautstarken „Trommeln für Menschenrechte“ begleitet.

Mehrere Künstler begleiteten die Aktion in der Innenstadt musikalisch. Foto: Norbert Prümen