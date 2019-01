Zum 60. Geburtstag der Kindernothilfe: Mehr als 1000 Starter beim Neujahrslauf

Wedau Die Veranstaltung anlässlich des 60. Geburtstages der Kindernothilfe rund um das Strandbad Wolfssee war ein Erfolg.

Auch der nasskalte Januarmorgen hielt viele Hobbyläufer nicht davon ab, sich am Samstag auf den Weg zum Strandbad Wolfssee in Wedau zu machen. Der Anlass war ein besonderer. Die in Duisburg beheimatete Kindernothilfe hatte in ihrem Jubiläumsjahr – die Hilfsorganisation gibt es nunmehr seit 60 Jahren – zum Neujahrslauf eingeladen. Am Ende freute sich Karin Weidemann, die Vorsitzende der Kindernothilfe, über rund 1100 Läufer, die ihre Runden für die gute Sache drehten. Die Anmeldegebühr ging in den Spendentopf der Organisation, die sich weltweit mit vielfältigen Projekten für Kinder in Not einsetzt.