Leichter Anstieg zum Vorjahr Mehr Alkoholvergiftungen bei jungen Duisburgern

Duisburg · Während in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Alkoholvergiftungen bei zehn- bis 19-Jährigen zurückging, stieg sie in Duisburg leicht an. Die Krankenkasse IKK Classic kritisiert die niedrigen Alkoholpreise.

10.01.2023, 13:20 Uhr

Ein Mädchen trinkt aus einer Flasche Wodka (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Die Zahl der zehn- bis 19-jährigen Duisburger, die wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten, ist 2021 leicht gestiegen. Wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts NRW hervorgeht, wurden innerhalb eines Jahres 51 Duisburger Kinder und Jugendliche aus diesem Grund in eine Klinik eingeliefert, 2020 waren es noch 49. Eine Steigerung um 4,1 Prozent. „Damit verlief die Entwicklung in Duisburg gegen den Trend in NRW, landesweit nahm die Zahl um 7,4 Prozent ab“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK Classic. Zum Vergleich: Im ganzen Land wurden 2491 Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung behandelt (2020: 2689). Lobscheid sprach zudem von der „Spitze des Eisbergs“, die in den Zahlen abgebildet sei. Weil bei weitem nicht alle Kinder und Jugendliche mit einem Vollrausch im Krankenhaus landen würden, sei die Dunkelziffer wohl hoch. Besonders bei den Mädchen stieg die Zahl der Fälle um 7,7 Prozent. Lobscheid betonte allerdings auch, dass die Entwicklung nicht überinterpretiert werden sollte. 2020 sei mit der Corona-Pandemie die Zahl der stationären Fälle um rund ein Drittel gesunken. Laut IKK Classic sei der niedrige Alkoholpreis einer der Hauptursachen für den hohen Alkoholkonsum unter Jugendlichen. „Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, wo man sich noch immer für ein Taschengeld zu Tode trinken kann“, sagt Lobscheid. Weitere Probleme seien die 24-stündige Verfügbarkeit von Alkohol an Kiosken und Tankstellen, die frei mögliche Werbung der Hersteller und der fehlende Jugendschutz. „Deshalb bleibt Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen ein ganz wichtiger Punkt und sollte noch weiter ausgebaut werden.“

(mlat)