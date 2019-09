Ein Abend mit Michael Gees und Achim Tang : Tanzender Kontrabass im Meditationskonzert

Info

Michael Gees Der Komponist und Pianist brach mit 15 Jahren aus der bereits vorgezeichneten Laufbahn eines Wunderkinds aus. Er schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, jobbte als archäologischer Helfer und fuhr zwei Jahre zur See. 1974 ergab sich unerwartet die Möglichkeit eines Studiums an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er entwickelte auf individuellem Weg pianistische Fähigkeiten, begann zu komponieren, erspielte sich als Liedpianist internationalen Ruf und konzertiert heute weltweit.

Achim Tang Er ist einer der gefragtesten Improvisatoren seiner Generation. Im Jahre 1958 in Berlin geboren, kam er erst spät zum Kontrabassspiel. Inzwischen aber, nach dem Studium in Basel, Berlin und Graz, ist der Bass sein Instrument. Der Künstler hat sich zudem mit vielen musikpädagogischen Projekten einen Namen gemacht. Er selbst sieht sich in dieser Hinsicht als Botschafter, nicht als Missionar. „Ich bin ein Bass-Mensch“, hat er einmal gesagt.