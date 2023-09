„Orpheus in der Unterwelt“ in Duisburg Comichaft überzeichnete Operette – Max Hopp brilliert

Duisburg · Die Deutsche Oper am Rhein übernahm ihre Produktion der Operette "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach erfolgreich in ihr hiesiges Haus. Was das Ganze so sehenswert macht.

30.09.2023, 17:30 Uhr

Ein frivoles Spektakel: Orpheus in der Unterwelt. Foto: Hans Jörg Michel

Von Ingo Hoddick