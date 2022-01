Abstimmung im Rat : Börgers zweiter Anlauf für das Umweltdezernat

Duisburg Die Wahl eines neuen Dezernenten für Umwelt, Kultur, Gesundheit, Klima- und Verbraucherschutz in Duisburg geht in die nächste Runde: Die entsprechende Findungskommission hat entschieden, dem Rat der Stadt Duisburg Matthias Karl Börger als neuen Beigeordneten zu Wahl vorzuschlagen.

Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Besetzungsvorschlag werde dem Rat für die kommende Sitzung am 14. Februar unterbreitet, heißt es.

Die Vorauswahl der Kandidaten durch externe Personalberater ohne Beteiligung des Stadtrats und die Zusammensetzung der Findungskommission entspreche nicht den Vorgaben, so das Gericht.

Um diesen Formalien genüge zu tun, gab es nun eine Neuausschreibung. Der Rat hatte sie in seiner Sitzung am 25. November 2021 beschlossen. Zugleich hatte der Rat eine Findungskommission unter Beteiligung aller im Rat vertretenen Fraktionen eingerichtet. In der vom OVG gerügten Kommission waren dagegen nur wenige Vertreter von SPD, CDU und Grünen gewesen.