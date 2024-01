Karneval in Duisburg So lief die Prinzenkürung mit Matthias I. in der Mercatorhalle

Rund um die eigentliche Kürung hatte der HDK ein schönes, jedoch ziemlich langes Programm geboten, das bis in den nächsten Tag hinein reichte. Das Kinderprinzenpaar Leonardo und Milena begeisterte die Erwachsenen ganz zu Anfang mit ihrer Showeinlage. Zugaben mussten her. Viel Musik wurde geboten: Auf der Bühne stand die Schlager-Mafia, ein Duo (Joost Mintännar und Torben Sälliwenn), das mit alten Schlagern in neuer moderner Fassung zum Mitsingen und Tanzen einlud. Die Hände gingen in die Höhe, und es kam ein wenig Stimmung wie am Ballermann auf Mallorca auf.