Event in Duisburg : Matjesmarkt in der Innenstadt beginnt am Donnerstag

Vier Tage lang dreht sich in der Innenstadt alles um den beliebten Matjes. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Duisburg Seit mehr als 25 Jahren gehört der Matjesmarkt im Juni zum festen Veranstaltungsprogramm in der Stadt. Das Stadtfest rund um den gefragten Meeresbewohner zieht alljährlich viele Besucher an vier Tagen in die Innenstadt und geht bis Sonntag, den 19. Juni.

Duisburg liegt zwar nicht an der Küste, aber hier wird beinahe ebenso viel Matjes gegessen wie dort, schreibt Veranstalter Duisburg Kontor in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit vielen Fisch-Anbietern sei so schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert die Idee zum Duisburger Matjesfest geboren worden.

Die Veranstaltung beginnt mit der offiziellen Eröffnung am Donnerstag ab 11 Uhr auf der Bühne am König-Heinrich-Platz. Neben vielen geladenen Gästen werden Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn, Duisburg Kontor-Geschäftsführer Christoph Späh und die Duisburger Fischhändler-Familie Merholz miteinander über den beliebten Matjes und die Bedeutung des Matjesfests für die Innenstadt sprechen bevor mit der traditionellen ersten Verkostung aus der Hand die Eröffnung endet. Passende Musik liefert dabei der niederländische „Piratenkoor Storm en Averij“.

Insgesamt soll es an allen vier Tagen verschiedene Fisch-Spezialitäten an insgesamt acht reinen Fisch-Ständen geben, die durch viele weitere Angebote ergänzt würden, schreibt der Veranstalter. Ebenso während aller Veranstaltungstage sollen unterschiedliche Musiker und Bands das Matjesfest begleiten.

Für den angebotenen Matjes werden junge Heringe verwendet, die zwischen Ende Mai und Anfang Juni gefangen werden. Frischer Matjes lässt sich vor allem an der Farbe erkennen, die innen leicht rosa bis rötlich sein sollte.

Der beliebte Fisch gilt durch seinen hohen Anteil an Omega 3-Fettsäuren als sehr gesundes Lebensmittel. Allein in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 100 Millionen Matjes-Filets verzehrt, bis zu 120.000 davon allein beim Duisburger Matjesfest.

