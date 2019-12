Polizeieinsatz in Hamborn : Massenschlägereien enden mit Messer-Attacke

Duisburg Bei Schlägereien in Hamborn wurden zwei Personen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Zwischenzeitlich sollen mehr als 30 Personen beteiligt gewesen sein.

Zwei 15-Jährige hatten noch etwas zu klären und wollten das am Samstag, 7. Dezember, gegen 16.55 Uhr in einer Grünanlage hinter einem Schwimmbad an der Kampstraße in Duisburg-Hamborn mit Fäusten regeln.