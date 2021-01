Duisburg Ohne die erforderliche Maske bei "Rot" gegangen – und das vor den Augen der Polizei und des Sonder-und Außendienstes der Stadt Duisburg. So landete ein 40-Jähriger im Polizeigewahrsam.

Der renitente Mann weigerte sich am vergangenen Freitag partout den Mund-Nasen-Schutz in der Maskenpflichtzone an der Wanheimer Straße aufzusetzen. Er wurde zunehmend aggressiver und schlug in Richtung der Polizisten. Diese brachten den Mann zur Gemütsberuhigung ins Polizeigewahrsam.