Impfangebot in der kommenden Woche : Maskenpflicht auf Märkten bis 9. März verlängert

Jürgen Scholtheis ist regelmäßig mit seinem Stand auf dem Bauernmarkt vertreten. Foto: Andreas Probst

Duisburg Die Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Maske, also der sogenannten OP-Maske, auf dem Bauernmarkt in der Innenstadt sowie allen anderen Wochenmärkten in den Stadtteilen wird zunächst bis zum Ablauf des 9. März verlängert und gilt zu den jeweiligen Marktzeiten.

Die Stadt Duisburg bietet auch in der nächsten Woche wieder dezentrale Impfungen an nachstehenden Standorten an: Montag, 14. Februar, 10.30 bis 17.30 Uhr: Ev. Kirchengemeinde Homberg, Wilhelmstraße 55, 47198 Duisburg; Dienstag, 15. Februrar, 10.30 bis 17.30 Uhr: Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Albertus-Magnus-Straße 7, 47259 Duisburg; Mittwoch, 16. Februar, 10.30 bis 17.30 Uhr: Christuskirche Rheinhausen, Friedenstraße 3, 47228 Duisburg; Donnerstag, 17. Februar, 10 bis 17 Uhr: AOK Rheinland, Falkstraße 35-41, 47058 Duisburg; Freitag, 18. Februar, 10.30 bis 17.30 Uhr: Ev. Kirchengemeinde Trinitatis, Am See 8, 47279 Duisburg

Neben den dezentralen Angeboten, besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich an einem der zwei stationären Standorte von 10.30 bis 17.30 Uhr impfen zu lassen: Fläche gegenüber der Merkez Moschee, Warbruckstraße 51, 47169 Duisburg und Vorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz), Mercatorstraße, 47051 Duisburg.

(RP)