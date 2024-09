Warnapp schlägt Alarm Großbrand an Duisburger Chemiewerk – Warnung vor schwarzer Rauchwolke

Update | Duisburg · Wegen eines Brandes sind mehrere Einsatzwagen in Duisburg ausgerückt. Die Zinksulfat-Anlage der Grillo-Werke in Marxloh soll in Flammen stehen. Eine Person ist verletzt. Wegen der Rauchentwicklung sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Was bisher bekannt ist.

10.09.2024 , 17:56 Uhr

13 Bilder Feuer in Duisburg – Zinksulfat-Anlage der Grillo-Werke in Flammen 13 Bilder Foto: dpa/Christoph Reichwein

Am Dienstagnachmittag (10. September) meldet die Warnapp Nina eine Warnung für die Stadt: Großbrand in Duisburg. Wegen des Brandes sei es gegen kurz nach 16 Uhr zur Rauchentwicklung gekommen. Anwohner berichten, der Qualm würde den Verkehr auf der A59 beeinträchtigen. Laut aktuellen Informationen der Feuerwehr brennt es auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns Grillo in Marxloh. Eine Produktionshalle steht in Flammen. Die Grillo-Chemicals GmbH teilt mit, dass es sich um die Zinksulfat-Anlage handelt. „Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die der Anwohner hat für uns oberste Priorität. Alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet und die Situation wird weiterhin genau beobachtet", sagt Standortleiter Dirk Ritterbach. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die städtische Feuerwehr ist aktuell mit 110 Kräften im Einsatz, wie ein Sprecher sagte – „Tendenz steigend". Bereits bei der Einkunft der Rettungskräfte stellten sie die starke Rauchentwicklung und stark ätzenden Rauch fest. Laut Angaben der Feuerwehr gibt es einen Verletzten. Der Rettungsdienst versorgt die Person. Rund um die Brandstelle seien Straßen gesperrt worden, damit die Feuerwehr arbeiten könne, sagte ein Polizeisprecher. Beim Löschen sei schwerer Atemschutz im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. 10 Bilder So arbeitet die Feuerwehr in NRW 10 Bilder Foto: dpa/Marijan Murat Bisher könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Qualm gesundheitlich schädlich sein könnte, steht in der Warnapp. Die Stadt ruft Anwohner dazu auf, die Fenster geschlossen zu halten. Eine starke Rauchentwicklung Richtung Nord-Ost betrifft große Teile des nördlichen Stadtgebietes, teilt die Feuerwehr mit. Ein Einsatzende sei zurzeit nicht in Sicht. Es ist nicht der erste Zwischenfall bei Grillo. Erinnerungen werden wach an das Jahr 2008. Damals kam es zu einem Unfall mit giftigen Dämpfen, 20 Menschen wurden dabei verletzt. Als Arbeiter einen Tank mit Schwefeldioxid verluden, trat das Gas aus. Messungen in der Umgebung ergaben in den Stunden nach dem Unfall immer wieder bedenkliche Schwefeldioxid-Werte. Zwei Mehrfamilienhäuser mussten damals evakuiert werden. Mehrere Personen wurden noch vor Ort in einem Lazarett behandelt. Die Grillo-Werke gelten mit rund 1300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Euro als eines der wichtigsten Familienunternehmen in Duisburg. Das Chemie- und Metall-Unternehmen produziert etwa Komponente für Batterien, Drähte, Reinigungsmittel oder Kosmetik-Produkte. Wir aktualisieren diesen Text bei neuen Entwicklungen.

