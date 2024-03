Interner Polizeibericht So lief die Messerattacke auf die Kinder in Duisburg-Marxloh ab

Die Ermittlungen der Polizei im Fall der Messerattacke auf zwei Kinder in Duisburg laufen weiter auf Hochtouren. Dabei waren zwei neun und zehn Jahre alte Schulkinder am Mittwoch in Duisburg nach Angaben der Ermittler schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sollen sie außer Lebensgefahr sein. Festgenommen wurde ein 21-jähriger deutsch-bulgarischer Mann, der die beiden Schüler, die rumänischer Herkunft sein sollen, auf dem Heimweg angegriffen haben soll. Er ließ sich in Tatortnähe nach dem Vorfall widerstandslos festnehmen.