150 Schaulustige am Straßenrand 14-Jähriger in Duisburg angefahren – Polizei sichert Unfall mit Großaufgebot

Wegen rund 150 Schaulustigen und aufgebrachten Angehörigen musste die Polizei Duisburg am Wochenende einen Unfall mit einem Großaufgebot sichern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde am Freitagabend in Marxloh ein 14-Jähriger von einem Auto angefahren, der Jungendliche war mit seinem E-Scooter auf der Hagedornstraße unterwegs.