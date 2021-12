Ein Weltmeister in Duisburg : Mario Götze verteilt Autogramme und Punsch an Kinder

Mario Götze verteilt Autogramme und Punsch an Kinder

Ein Weltmeister in Duisburg

Mario Götze schreibt für die Kinder in Duisburg Autogramme und verteilt Geschenke. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Fußball-Profi Mario Götze kam am Montag nach Duisburg und beschenkte Kinder und Jugendliche mit Punsch und Autogrammen. Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 2014 blickte dabei in manch glückliche Augen.

Er war am Montagnachmittag die Attraktion für die Kinder und Jugendlichen in der Duisburger Altstadt. Fußball-Weltmeister Mario Götze kam zum „kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt“ vor den Immersatt Kinder-und-Jugendtisch am Karl-Strack-Platz. Aus einem Foodtruck heraus gab der Profi des niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven Autogramme und verteilte Punsch. Ein besonderer Moment für seine Fans.