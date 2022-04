Von April bis Oktober : Marina-Markt startet zu Ostern in die neue Saison

Der Markt am Innenhafen lockt viele Besucher an. Foto: krischer

Duisburg Das Event am Innenhafen lockt traditionell viele Besucher aus anderen Städten nach Duisburg. Der Veranstalter spricht von einem „mediterranen Erlebnis“.

Neben vielen Händlern mit Lebensmittelangeboten wird an zahlreichen Ständen Kunst und künstlerisches Handwerk angeboten, kündigt Veranstalter Duisburg Kontor an.

Darüber hinaus soll es ein breites Angebot an internationalen Speisen und Getränken geben, so dass der österliche Marktbummel am Wasser bei gutem Wetter „zum mediterranen Erlebnis“ werden könne. Wegen der Osterfeiertage wollen die Marktmacher von der städtischen Tochtergesellschaft zudem bunte Eier an die Besuchenden verteilen.