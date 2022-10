Kultur in Duisburg : Marienkirche wird zur Konzertstätte

In der Duisburger Marienkirche stehen zwei hochkarätige Konzerte an. Foto: Jörg Zimmer

Duisburg Die in den vergangenen Jahren aufwändig renovierte Altstadtkirche könnte künftig weit mehr als jetzt kulturell genutzt werden. Zwei attraktive Konzerte am 1. und 16. November können dabei wegweisend sein.

Von Peter Klucken

Die Umgebung aus Hochstraße, Brachland und dem Rotlichtviertel in der Nachbarschaft wirkt abstoßend, aber die Marienkirche selber, die dort an der Josef-Kiefer-Straße 4 in der Duisburger Altstadt als Wahrzeichen für ein besseres Duisburg steht, ist ein Juwel. Im vergangenen Jahr wurde die geschichtsträchtige Kirche aufwändig renoviert. Zwar wird das markante Gebäude immer mal wieder genutzt, aber viel zu wenig. Das jedenfalls meinen (nicht nur) Kirchenmusikdirektor Marcus Strümpe und Tonio Schibel, Violinist und Konzertmeister bei den Duisburger Philharmonikern. Beide Musiker setzen sich dafür ein, dass die Marienkirche in Zukunft als Ort für besondere Konzerte etabliert wird. Zwei attraktive Konzerte am 1. und 16. November können dabei wegweisend sein.

Am Dienstag, 1. November, 17 Uhr, gibt es in der Marienkirche bei freiem Eintritt ein Preisträgerkonzert der Susanne-Scholten-Foundation mit Klavier- und Cellostücken von Schubert, Chopin, Mozart, Schumann und Schostakowitsch. Es gastiert dabei der südkoreanische Pianist Byeongjun Cho, der in Seoul und an der Musikhochschule Köln studierte; die aus Madrid stammende Cellistin Inés Boueno López und die schwedische Pianistin Tilde Ahlbeck Glader.

Das zweite, ebenfalls von der Susanne-Scholten-Foundation organisierte Konzert wird am Mittwoch, 16. November, 19.30 Uhr, zugunsten der Ukraine veranstaltet. Hier kostet der Eintritt an der Abendkasse zehn Euro. Es gastieren der Violinist Dmytro Udovychenko und die Pianistin Tetiana Bielikova, beide haben die ukrainische Staatsbürgerschaft. Auf dem Programm stehen Klavier- und Cellostücke von Schubert, Chopin, Mozart, Schumann und Schostakowitsch.

Die Susanne-Scholten-Foundation widmet sich der Förderung von jungen Musikerinnen und Musikern und unterstützt sie mit Instrumentenleihgaben, mit Stipendien und Auftrittsmöglichkeiten. Aus aktuellem Anlass organisiert die Stiftung das Benefizkonzert am 16. November, bei dem junge ukrainische Spitzenmusiker um Unterstützung für ihr Land bitten. Tonio Schibel hat als Mitglied des Kuratoriums der Susanne-Scholten-Foundation beide Konzerte konzipiert, die auch von der evangelischen Kirche mitgetragen werden.

Tonio Schibel und Marcus Strümpe glauben an Zukunftsmusik in dieser Stätte. Für Kammermusik sei die Marienkirche geradezu ein idealer Aufführungsort. Es gibt bereits konkrete Pläne: Schibel hat zusammen mit der Sängerin Alexandra von der Weth und seinem ehemaligen Konzertmeisterkollegen Önder Baloglu vor vier Jahren die Erato Akademie gegründet mit dem Ziel, selbständig Konzerte zu entwickeln und aufzuführen. Schibel: „Wir sind uns darin einig, in Zukunft in der Marienkirche Konzerte aufzuführen.“