ESC-Vorentscheid Für Duisburger Marie Wegener geht es nicht nach San Marino

„Ich bin mehr als dankbar für diese tolle Erfahrung und das tolle Feedback“, schrieb Wegener auf Instagram. Wegener nahm an einem neuen Konzept teil, in dem das Lied von einer Künstlichen Intelligenz produziert und weiter in einem Songwriting-Camp in England am Feinschliff gearbeitet wurde. Der Gewinner oder die Gewinnerin dieses Projektes konnte in das Finale des San-marinesischen Vorentscheides „Una voce per San Marino“ (Eine Stimme für San Marino) einziehen. Das Ticket löste nun aber nicht Wegener, sondern Dana Gillespie, der es die Duisburgerin aber „von ganzem Herzen gönnt“. Bereits am Freitag sagte Wegener dieser Redaktion, dass das Lied „Dare to Dream“ nicht „ihr Baby“ sei.