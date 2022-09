Brand in der Altstadt : Mann zündet Altpapier in Duisburg an – Feuer lässt Supermarktfenster platzen

Vor einem Haus in Duisburg wurde Altpapier angezündet. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg In Duisburg hat ein Mann in der Nacht zu Donnerstag vor einem Haus in der Innenstadt das Altpapier in Brand gesetzt. Die Flammen schlugen auf einem Supermarkt über und ließen die Scheiben platzen. Der Täter konnte fliehen.

Ein Unbekannter hat in Duisburg Altpapier vor einem Haus angezündet und so die Scheiben eines nahe gelegenden Supermarkts zum Platzen gebracht. Zeugen haben den Mann in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.10 Uhr auf dem Sonnenwall beobachtet. Das von ihm verursachte Feuer ging auf Waren im Supermarkt über und der Rauch zog in das Treppenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt.

Laut Zeugen soll die Mann in Richtung Steinsche Gasse geflüchtet sein. Er war dunkel bekleidet, trug eine Jogginghose, kombiniert mit einer Jacke und Schuhe mit einer weißen Sohle. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

