Vorfall am Duisburger Hauptbahnhof Mann will Ticket nicht zeigen und verletzt zwei Kontrolleure

Auf die Ticketkontrolle folgt eine Anzeige: Am Dienstagmittag, 4. Juni, wurden am Duisburg Hauptbahnhof zwei Ticketkontrolleure der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) von einem Fahrgast angegriffen. Nach Angaben der DVG soll der Fahrgast versucht haben, sich vor der Ticketkontrolle zu drücken, bei der Flucht soll er die beiden Kontrolleure verletzt haben. Beide Prüfer mussten danach im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den Fahrgast in Gewahrsam. Die DVG reagierte mit einer Strafanzeige.