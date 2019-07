Einsatz in Duisburg : Mann will Feuerwehrmänner aus seiner verrauchten Wohnung schubsen

Duisburg Ein Mann hat in Duisburg zwei Feuerwehrleute aus seiner Wohnung schubsen wollen, aus der sie ihn gerade retten wollten. Die Polizei musste ihn festnehmen, bevor gelöscht werden konnte.

Laut Polizei hatte es am Montag stark gequalmt - die von Nachbarn alarmierten Feuerwehrleute scheiterten aber zunächst damit, den Mann raus zu holen. Die Polizei kam dazu, der 39-Jährige kam schließlich mit auf die Straße. Dort habe der Mann die Rettungskräfte beleidigt und an den Absperrungen vorbei wieder in die Wohnung gewollt, so die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag.