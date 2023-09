Genialer Trick Duisburger gibt sich als seine Mutter aus und überlistet Betrüger

Am vergangenen Mittwochmittag, 6. September, gegen 13.45 Uhr klingelte das Festnetztelefon in der Wohnung einer Seniorin an der Grazer Straße in Duisburg-Buchholz. Doch statt der 90-jährigen Bewohnerin – die nicht zu Hause war – nahm ihr 61-jähriger Sohn ab, der gerade in der Wohnung nach dem Rechten schaute.