Täter auf der Flucht : Mann sticht in Duisburger Park Frau und Tochter nieder

Foto: Christoph Reichwein (crei) 6 Bilder Messerangriff im Böninger Park in Duisburg-Hochfeld

Duisburg In Duisburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Messerangriff in einem Park in Hochfeld. Eine Mutter und ihre Tochter wurden von einem Mann mit einem Messer verletzt. In welchem Verhältnis er und die Opfer stehen, ist noch unklar. Der Täter ist auf der Flucht.

Nach Informationen unserer Redaktion soll es gegen 15 Uhr im Böninger Park zu einem Streit zwischen den beiden Frauen und einem Mann gekommen sein. Daraufhin stach er auf die beiden ein. Wie schwer Mutter und Tochter verletzt sind und in welcher Beziehung sie zu dem mutmaßlichen Täter stehen, ist bislang noch nicht bekannt. Auch zum Alter der Opfer gibt es keine Details. Der Täter ist derzeit auf der Flucht. Die Polizei setzt unter anderem eine Drohne zur Suche ein.

Mehr in Kürze.

(atrie)