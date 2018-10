Duisburg: Mann rast mit 120 über Brücke der Solidarität

Die Polizei führte in Duisburg Geschwindigkeitskontrollen durch (Syymbolbild). Foto: dpa

Duisburg Das Lasermessgerät war gerade aufgebaut, als ein junger Mann in einem roten Mercedes mit 120 Stundenkilometer über die Brücke der Solidarität raste. Nicht der einzige Verkehrssünder, der der Polizei Duisburg ins Netz ging.

Zwei Tage hintereinander zog die Polizei auf der Brücke der Solidarität Raser aus dem Verkehr. Am Montag war es der Mercedes-Fahrer, der mit 66 Stundenkilometern zu viel unterwegs war. Das macht zwei Punkte, 440 Euro Bußgeld und mindestens zwei Monate Fahrverbot. Er hat den Führerschein auf Probe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei weitere Anzeigen, also mehr als 20 Stundenkilometern zu schnell, und acht Verwarngelder waren das Ergebnis der eineinhalbstündigen Kontrolle.