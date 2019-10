Zwei Männer festgenommen : 34-Jähriger muss nach Angriff in Duisburger Spielhalle notoperiert werden

Foto: dpa Das Opfer musste notoperiert werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Duisburg Zwei Männer haben am Mittwochabend einen 34-Jährigen in einer Duisburger Spielhalle angegriffen. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Die mutmaßlichen Täter sitzen nun in Untersuchungshaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Männer betraten die Spielhalle auf der Krefelder Straße gegen 22.30 Uhr und gingen zielstrebig auf den 34-Jährigen los, der zu diesem Zeitpunkt vor einem Spielautomaten saß. Einer der beiden Tatverdächtigen schlug auf den Mann mit einer Hiebwaffe ein und verletzte ihn schwer. Das Duo flüchtete im Anschluss aus der Spielhalle in unbekannte Richtung.

Nach notärztlicher Versorgung an Ort und Stelle brachte ein Rettungswagen den 34-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Schwerverletzte wurde notoperiert und befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die beiden Flüchtigen (20 und 26 Jahre) anhand von Bildmaterial einer Überwachungskamera identifiziert werden.

Auf Anordnung des Kapitaldezernenten der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden zur Ergreifung der beiden Flüchtigen am Donnerstagmorgen zwei Wohnungen in Duisburg-Rheinhausen durchsucht. Polizisten konnten auf der Rückertstraße den 20-Jährigen und auf der Beethovenstraße den 26-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Die Ermittler stellten zudem noch Kleidungsstücke sicher, welche das Duo bei der Tatausführung mutmaßlich getragen hat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg werden beide Tatverdächtigen nun einem Haftrichter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt.

(dab)