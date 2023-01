In der 50er-Zone Duisburger wird mitten in der Stadt mit 110 km/h geblitzt

Die Duisburger Polizei hat am Dienstag verstärkt Raser in der Stadt kontrolliert. Dabei ist ihnen ein ganz besonders schneller Autofahrer ins Netz gegangen: Ein Mercedes-Fahrer war mit 110 Stundenkilometern auf der Straße Pontwert unterwegs. Erlaubt waren dort nur 50 km/h. Neben zwei Monaten Fahrverbot erwartet ihn nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Insgesamt stellten die Beamten in der Zeit von 13.15 bis 15 Uhr sieben Verstöße fest.