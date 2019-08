In Duisburger Wohnung : Mann nach Streit im Schlaf mit Messer verletzt

Duisburg Nach einem Streit in einer Duisburger Wohnung soll ein 37-Jähriger einen 32-Jährigen, der gerade schlief, mit einem Messer verletzt haben. Ein Nachbar eilte zu Hilfe. Und fand vor Ort gestohlene Sachen aus seiner eigenen Wohnung.

Zwei Männer gerieten am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in einer Wohnung auf der Wetzlarer Straße in Streit. Als sich einer der beiden, ein 32 Jahre alter Mann, dann schlafen legte, soll der andere ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen haben.