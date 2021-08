Polizeikontrolle in Duisburg : Mann mit Drogen erwischt - weil sein Taxi zu schnell war

Duisburg Polizisten haben am Dienstagabend einen Taxifahrer angehalten, weil er zu schnell im Duisburger Stadtgebiet unterwegs war. Das war Pech für den Fahrgast auf der Rückbank: Bei dem 24-Jährigen fanden die Beamten 300 Gramm Marihuana.

