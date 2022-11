Mitarbeiterin hält ihn auf Mann klaut 47 Energydrinks in Duisburger Geschäft

Ein 42-jähriger Duisburger ist am Samstag dabei erwischt worden, wie er insgesamt 47 Energy-Getränkedosen aus einem Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße in Duisburg stehlen wollte. Eine Mitarbeiterin berichtete der Polizei, dass sich der Mann gegen 14.30 Uhr auffällig verhielt und sie ihn am Ausgang bat, seine Tasche zu öffnen.