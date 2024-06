Vor einem Discounter in Duisburg Identität unklar – Mann findet unbekannten Verstorbenen in Gebüsch

Grausamer Fund am Mittwochmorgen: Wie die Polizei berichtet, soll ein Mann am 12. Juni gegen 9 Uhr einen bislang unbekannten Verstorbenen in einem Gebüsch an einem Discounter auf der Friedrich-Ebert-Straße gefunden haben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, um die Identität des Verstorbenen festzustellen.