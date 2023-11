„Ruhrgebiet als Reiseziel maßlos unterschätzt“ Mann fährt regelmäßig 200 Kilometer nach Duisburg – um dort Urlaub zu machen

Beim ersten Mal blieb er gleich vier Tage. Und natürlich ging das Programm weit über Schimmi hinaus: Böß und seine Begleiterin besuchten das Museum Küppersmühle, den Landschaftspark Nord und entdeckten in den Seitenstraßen der Fußgängerzone tolle Second-Hand-Plattenläden. „Duisburg und ich – das war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick“, so Böß. Das liege nicht zuletzt auch an den Menschen: „Die Duisburger habe ich aufgrund ihrer direkten und herzlichen Art ins Herz geschlossen.“ Bis heute begeistert und fasziniert den Duisburg-Reisenden darüber hinaus die Weitläufigkeit der Stadt und ihre Nähe zum Wasser. Letztere erinnert ihn – ein Vergleich, den man in Duisburg gerne hören dürfte – an eine ungleich berühmtere Metropole: an Hamburg. „Ruhrort ist für mich das St. Pauli des Ruhrgebiets.“