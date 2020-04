Methode Enkeltrick : Mann betrügt Seniorin in Duisburg um 130.000 Euro

Erneut hat in Duisburg ein Trickbetrüger Geld erbeutet. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Duisburg Eine 65-Jährige ist in Duisburg auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Der Mann behauptete am Telefon, er habe einen Unfall gehabt und brauche nun schnell Geld für ein neues Auto. Insgesamt rief er zehn Mal an.

Ein Trickbetrüger hat eine Seniorin in Duisburg mit einer Variante des „Enkeltricks“ um rund 130.000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits im September und wurde erst jetzt bekannt. Der Mann hatte sich am Telefon als Neffe der 65-Jährigen ausgegeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er rief die Frau etwa zehn Mal an und behauptete, einen Autounfall gehabt zu haben. Er brauche das Geld, um es dem Unfallgegner zu geben und sich einen neuen Wagen zu kaufen.

Zur Geldübergabe schickte der Betrüger einen angeblichen Boten. Diesen beschreibt die Seniorin wie folgt: 25-30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sehr schlank, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, dunkle Stoffhose, Stoffblouson. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

(atrie/dpa)