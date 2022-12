25-Jähriger in U-Haft Mann aus Duisburg baut Unfall – weil er die Freundin umbringen will

Nach den Auswertungen der Spuren und Vernehmungen konnten Staatsanwaltschaft und Polizei die bislang unbekannten Umstände eines Unfalls aufklären, der sich in der Nacht zu Dienstag gegen 3.25 Uhr in Duisburg-Kaßlerfeld auf der Straße Am Brink (L 60) ereignete.