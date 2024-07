Franchise aus Köln Mangal-Döner öffnet in Duisburg – Podolski soll kommen

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski betreibt mittlerweile mehr als 30 Filialen seiner Döner-Kette „Mangal“. Nun will das Unternehmen auch in Duisburg einen Imbiss eröffnen – im Spätsommer soll es so weit sein. Standort ist das Mercator One am Platz vor dem Hauptbahnhof. Bereits seit einigen Wochen laufen dort die Umbauarbeiten.