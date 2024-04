Mai-Kundgebung und Familienfest DGB erwartet 12.000 Teilnehmer im Landschaftspark

Die Sorge um Arbeitsplätze wird die alljährliche Kundgebung am 1. Mai bestimmen. Das weiß auch Rouven Zahn, Organisationssekretär der Niederrheinischen DGB. Zu „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund in diesem Jahr auf, eine Antwort auf die Unsicherheiten dieser Zeit. „Wir haben große Arbeitgeber hier in Duisburg“, sagt Zahn. Die Beschäftigung in allen Bereichen soll erhalten bleiben, Stahlindustrie, Pflege und Chemie sind in Duisburg ansässig und sollen bestehen bleiben, „damit nicht noch mehr Landschaftsparks entstehen“, so Zahn.