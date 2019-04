Krupp-Fraueninitiative : Duisburgs fast vergessenes Mahnmal

An der Ecke am Parkplatz des Bezirksrathauses steht das Mahnmal der Krupp-Fraueninitiative aus dem Jahr 1994. Foto: Volker Herold

Rheinhausen Bei der Erforschung der Krupp-Geschichte stieß Michael Jung auf einen Stein mit Gedenktafel. Den kannte nicht einmal der Bezirksmanager.

Am 22. Mai 1994 wurde direkt am Körnerplatz nahe des Bezirksrathauses ein Mahnmal für die Zwangsarbeiter des Zweiten Weltkriegs eingeweiht. Obwohl der Stein mit einer Metallplatte direkt unter einem Baum am Eingang des Körnerplatzes steht, ist das Mahnmal weitgehend unbekannt – sogar bei der Stadt.

Das fand der Hamburger Michael Jung heraus. Er forscht seit geraumer Zeit zu seinem Großvater, der von 1932 bis 1957 im Vorstand und anschließend im Aufsichtsrat der Kruppschen Friedrich-Alfred-Hütte (FAH), beziehungsweise nach 1945 der Hüttenwerk Rheinhausen AG tätig war. „Bei den Nachforschungen im Historischen Archiv Krupp stieß ich auch auf umfangreiche Literatur sowie weitere Dokumente zur Zwangsarbeit auf der FAH in Rheinhausen. Dort wurde mir auch mitgeteilt, dass 1994 mit finanzieller Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen Halbach-Stiftung ein Mahnmal für die Zwangsarbeiter am Körnerplatz eingeweiht wurde“, so Jung in einem Brief im Februar an den Oberbürgermeister, der der Redaktion vorliegt. Bei einem Besuch habe er von dem Mahnmal allerdings nichts mehr finden können. „Die Anfrage bei der Touristikinfo Duisburg, die mich an weitere Stellen verwies, brachte auch keinen Aufschluss. Selbst die Krupp Stiftung weiß nicht mehr, wo das Mahnmal sich jetzt befindet.“

Auf dem Stein ist diese Tafel montiert. Foto: Volker Herold

Bereits im Januar hatte ihm der Rheinhauser Bezirksmanager Jürgen Konkol auf die erwähnte Anfrage bei der Touristik Informationen geantwortet und mitgeteilt, dass auch ihm trotz langjähriger Tätigkeit im Bezirksrathaus Rheinhausen nichts über die Anbringung einer Gedenktafel im oder auch im Umfeld seiner Arbeitsstelle bekannt sei. Bezüglich eines weiteren Steinkunstwerks, der „Rückriem Stele“, ebenfalls zwischen Rathaus und Friedrich-Ebert-Straße gelegen, konnte Konkol allerdings Auskunft geben und auf das Wilhelm-Lehmbruck-Museum verweisen.

Nachdem sich Michal Jung gemeldet hatte, fand auch die Stadt den Stein wieder. „Das Mahnmal ist noch vorhanden. Es handelt sich um einen Gedenkstein mit einer eingelassenen Tafel und steht unverändert an der Ecke von Wiese und Parkplatz am Körnerplatz in Rheinhausen“, so Pressesprecher Malte Werning auf Anfrage. Bei einer nicht repräsentativen Kurzumfrage bei Menschen, die regelmäßig am Rathaus zu tun haben, kam allerdings heraus, dass fast niemand das Mahnmal kennt.

Gestiftet wurde es von der Fraueninitiative Krupp Stahl Rheinhausen. Neben einer Friedenstaube steht „1941 – 1945“. Darunter folgt die Inschrift in Großbuchstaben: „Zur Erinnerung an die Frauen und Männer die fern der Heimat beim Arbeitseinsatz in Rheinhausen Leid ertragen mussten und ums Leben kamen. Ihr Schicksal mahnt uns zum Dienst am Frieden.“

Michael Jung ist zwar froh, dass das Mahnmal noch da ist, hätte allerdings von der Inschrift mehr erwartet: „Leider ist der Text der Tafel an Banalität nicht zu überbieten. Weder werden Ross und Reiter genannt, das heißt. in welchen Betrieben ein Großteil der Zwangsarbeiter beschäftigt war, noch wird auf die Dimension des Problems hingewiesen, dass es in Rheinhausen auf der Hütte und in den Zechen mehr als 5000 Zwangsarbeiter gegeben hat.“ Auch gebe es in der Stadt keinen Hinweis darauf, wo sich die großen Zwangsarbeiterlager befunden haben.

(sip)